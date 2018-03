Incendio in una pizzeria di Lanciano, due arresti

CRONACA. LANCIANO. Gli agenti del commissariato di Lanciano hanno eseguito questa mattina altri 2 arresti nell'ambito dell'indagine, partita ad agosto 2009, sull'incendio doloso della pizzeria Bella Napoli. In manette sono finiti Giuseppe Buonocore, 50 anni e Rocco Buccini, 26 anni. Sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Secondo l'accusa sarebbero stati loro a fornire in più occasioni hascisc e cocaina a Michele Irollo - proprietario della pizzeria - e ad Assunta Costantini, già arrestati nei mesi scorsi. Dopo il rogo del locale, infatti, fu scoperto un vasto traffico di stupefacenti tra l'Abruzzo e la Campania. Buonocore e Buccini, rinchiusi entrambi nel carcere di Villa Stanazzo, avrebbero continuato a gestire ancora oggi lo spaccio in alcune zone di Lanciano. 03/12/2010 13.21