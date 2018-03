A Teramo inaugurata nuova sede Futuro e Libertà

CRONACA. TEREMO. E' stata inaugurata in via Delfico, angolo Piazza Martiri della Libertà, nel cuore di Teramo, la nuova sede provinciale di Futuro e Libertà, il partito di Gianfranco Fini, alla presenza del capogruppo in Consiglio Regionale, Berardo Rabbuffo, e del vicecoordinatore regionale, Emilio Nasuti. Rabbuffo ha sottolineato «la forza e l'entusiasmo che gravitano intorno al partito con la convinzione che ne deriverà una vivace dialettica interna». Sono state ufficializzate le nomine al vertice del Partito: Antonio Lattanzi, da anni impegnato in politica (come consigliere in Provincia, assessore e consigliere comunale), sarà il Coordinatore provinciale del partito; una donna, Maria Cristina Marroni, «con una significativa esperienza al Senato della Repubblica», sarà la vicecoordinatrice provinciale; a capo del movimento giovanile, poi, sarà Angelo Ferretti, proveniente dal mondo universitario. Intanto, un primo invito ai sostenitori viene rivolto con riferimento all'appuntamento con il leader Gianfranco Fini per sabato 4 dicembre presso l'Università di Chieti alle 14,00 e presso il Cinema Maestoso di Lanciano alle 16.30. 03/12/2010 9.04