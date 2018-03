Sabato giornata mondiale dell'acqua, 'water parade' a Pescara

MANIFESTAZIONE. PESCARA. Sabato 4 dicembre Water Street parade a Pescara in occasione della giornata di azione mondiale per l’acqua e il clima. Partenza ore 15.00 da Piazza Italia (difronte al Comune). I Cobas sono stati una delle organizzazioni che hanno promosso il comitato per il referendum contro la privatizzazione dell’acqua, «perché bene pubblico non privatizzabile». «Facciamo in modo di essere in tanti», commentano dalla confederazione abruzzese, «vista l’importanza della scadenza e considerato il disastro ambientale causato dall’inquinamento del fiume Pescara, così come dimostrato dallo scandalo di Bussi». 03/12/2010 9.03