Tre furti nella notte a Giulianova

CRONACA. GIULIANOVA. Due furti e uno scongiurato grazie all'arrivo dei carabinieri la scorsa notte a Giulianova. I ladri hanno colpito mentre i proprietari dormivano nelle proprie abitazioni. Il primo furto si è verificato su via nazionale per Teramo, verso le ore 4, all’interno di un’abitazione al primo piano. I malfattori si sono impossessati di circa 100 euro in contanti, di 2 telefoni cellulari e una Mercedes classe C le cui chiavi sono state sottratte nell’abitazione. Il secondo furto si è verificato in via Parini, verso le 3. Anche in questo caso i ladri sono entrati in un’abitazione sita al primo piano, forzando una finestra, dopo essersi arrampicati utilizzando i canali pluviali. All’interno hanno asportato circa 50 euro ed anche le chiavi di due autovetture, che però non sono state asportate, rinvenendo le chiavi in giardino. Subito dopo il tentativo sventato dai Carabinieri sempre in via Parini, dove i malfattori dopo essere entrati sempre da un balcone di un’abitazione sita al primo piano, hanno rubato delle chiavi di un’autovettura di grossa cilindrata, con il chiaro intento di portarla via. Il proprietario dell’abitazione si è svegliato ed ha chiamato i militari che in pochi istanti sono giunti sul posto mettendo in fuga i malviventi. 02/12/2010 15.21