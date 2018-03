Spoltore, approvato progetto esecutivo per adeguamento sismico scuola media Dante Alighieri

CRONACA. SPOLTORE. La giunta, presieduta dal sindaco Franco Ranghelli, ha approvato il progetto esecutivo relativo al secondo lotto dei lavori di adeguamento sismico della scuola media Dante Alighieri. Il 31 agosto scorso si sono conclusi i lavori per l’adeguamento del primo lotto dell’edificio e, attualmente, sono in corso le procedure di collaudo. Le realizzazione dei prossimi lavori di adeguamento è prevista per la prossima estate, in modo da non intralciare il normale svolgimento delle lezioni. 02/12/2010 14.50