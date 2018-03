Sabato convegno dell’Idv sul futuro del trasporto pubblico locale

POLITICA. ABRUZZO. “Trasporto pubblico locale: quale futuro?”. E' il tema al centro del convegno organizzato dal Gruppo Consigliare dell'Italia dei Valori alla Regione Abruzzo, che si terrà domani, sabato 4 settembre, dalle ore 9.30, nella sala dell'auditorium Petruzzi del Museo delle genti D'Abruzzo a Pescara. I lavori dell'incontro si apriranno con i saluti di Camillo Sulpizio, Vice Presidente della Commissione Regionale Trasporti, e proseguiranno con gli interventi del senatore Alfonso Mascitelli, coordinatore regionale dell'Italia dei Valori, di Giovanni D'Andrea, segretario regionale dell'Associazione Codici, di Sandro Chiacchiaretta, Presidente regionale ANAV Trasporti, di Giandonato Morra, Assessore regionale ai Trasporti, e di Nicola Argirò, Presidente Commissione Regionale Trasporti. Presenti i segretari regionali delle sigle sindacali di categoria: Scaccialepre Luigi per FILT CGIL, Di Naccio Alessandro per FIT CISL, Di Credico Paolo per UIL Trasporti, Quomdamstefano Maurizio per UGL Trasporti, Marini Marino per FAISA CISAL. L'intervento di conclusione dei lavori sarà affidato all'onorevole Carlo Costantini, Capogruppo IdV alla Regione Abruzzo. 03/09/2010 12.20