Basket. Non supera le visite mediche, Teramo taglia Crawford

TERAMO. Contrariamente a quanto annunciato la scorsa settimana, la Banca Tercas Teramo (Serie A), rinuncia al tesseramento della guardia-ala americana Joe Crawford. Secondo quanto comunicato dallo stesso club, il cestista di Detroit non ha superato le visite mediche organizzate dalla società prima del suo ingaggio. Per questo motivo, il giocatore è ripartito per gli Stati Uniti. Il sodalizio teramano, la cui squadra è ultima in classifica dopo sette giornate con nessun punto, resta sul mercato per individuare eventuali rinforzi, uno con passaporto americano, l'altro italiano. Domenica scorsa nella partita persa in casa contro la Montepaschi Siena, sulla panchina teramana ha fatto il suo esordio il coach Alessandro Ramagli, chiamato a sostituire l'esonerato Andrea Capobianco. 30/11/2010 17.26