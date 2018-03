Il principe esploratore. Il duca degli Abruzzi nel libro di Pablo Dell’Osa

APPUNTAMENTI. PESCARA. Martedì 7 dicembre, alle 18, alla “Feltrinelli”, Pablo Dell’Osa, giovane giornalista pescarese, presenta “Il principe esploratore”, suo primo libro pubblicato da Mursia, sulle imprese del duca degli Abruzzi. Parteciperà Amedeo d’Aosta, interverrà Luciano D’Alfonso, modererà Paolo Mastri. Nelle 528 pagine rivivono gli anni, 1873 - 1933, in cui guidare una Fiat 28 Hp da Villanova d’Asti a Bologna contro una Panhard francese era avventuroso quanto raggiungere il Polo Nord. In cui sposare l’amata, una ricchissima Elkins, americana e non di sangue blu, era ardito più di scalare il K2. In cui reggere agli intrighi di corte richiedeva più strategia che comandare la flotta navale nella Grande guerra. In cui scrollarsi la retorica fascista dell’eroe era più laborioso che fondare una colonia agraria in Somalia. In cui per un figlio di re e nipote di sovrano aggirare l’etichetta era più insolito che circumnavigare due volte il globo. Di più su: www.pablodellosa.it. 30/11/2010 14.37