Salute delle api, esperti a convegno

L'INCONTRO. TORNARECCIO. L’associazione Apicoltori Professionisti d’Abruzzo ha organizzato per il prosimo 4 settembre alle ore 09,30 presso il Centro Museale in via dei Caduti a Tornareccio un Convegno-Tavola rotonda 'La salute dell'ape è a rischio, cosa fare per difenderla'. Intervengono Andrea Besana, specializzato in Apicoltura, Viviana Ruta (ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti), Maurizio Ferriani (Associazione Apicoltori Felsinei Bologna), Gabriella Ruffini (ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti), Luciano Ricchiuti (Ist. Zoofrofillattico Sperimentale Abruzzo-Molise). 03/09/10 11.19