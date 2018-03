CRONACA. PESCARA. Stop alle auto, a partire da oggi, lunedì 29 novembre, in via dei Peligni e in via Piave per due distinti interventi legati il primo alla realizzazione di un allaccio alla conduttura idrica e, il secondo, agli interventi di demolizione di un fabbricato. Le opere andranno avanti per alcuni giorni e sul posto saranno presenti le pattuglie della Polizia municipale per supportare gli automobilisti 29/11/2010 8.47