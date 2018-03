Stalking: arrestato giovane per molestie ad una tredicenne

CRONACA. AVEZZANO. E' stato arrestato con l'accusa di stalking nei confronti di una ragazzina di tredici anni. Si tratta di un giovane marsicano che, secondo l'accusa, perseguitava la giovane con telefonate, pedinamenti ed sms. Gli atti persecutori andavano avanti da diversi mesi. Tutto e' cominciato quando il giovane si e' invaghito della studentessa e ha iniziato ad appostarsi sotto casa sua in attesa di vederla e farle della avance. Lei, dopo numerosi episodi, ha raccontato tutto ai genitori che si sono rivolti ai carabinieri della compagnia di Avezzano. Due mesi fa, dopo le indagini dei carabinieri, era stato emesso un provvedimento nei confronti del giovane di divieto di avvicinarsi all'abitazione della ragazza. Il giovane e' stato fermato proprio a pochi passi da quella casa e per lui sono scattate le manette. Davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avezzano, l'arrestato ha ottenuto i domiciliari. 27/11/2010 14.36