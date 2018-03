Alla festa del volontariato c’è Ron

VOLONTARIATO. TERAMO. “La povertà una ferita che ci interpella” è il tema della decima edizione del Premio Volontariato Teramo, la manifestazione insignita della medaglia del Presidente della Repubblica che il Centro Servizi per il volontariato di Teramo organizza annualmente in collaborazione con Provincia e Comune di Teramo e con il patrocinio della Regione Abruzzo. Il tema è particolarmente attuale dato che il 2010 è l’Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale. L’appuntamento è per domani, sabato 4 settembre. Il programma è ricco di eventi che si susseguiranno nell’arco dell’intera giornata e che culmineranno nel concerto di Ron, testimonial del Premio, che si esibirà la sera in piazza Martiri della Libertà, accompagnato dall’orchestra Teramo Pop String Project diretta dal maestro Oliviero Lacagnina. 03/09/2010 10.40