Gli ultimi giorni di Pompeo a Giulianova

CULTURA. GIULIANOVA. Sabato 27 novembre, alle ore 21,30, presso il Circolo culturale "Il nome della Rosa" di Giulianova (Via Gramsci 46/bis) si terrà il reading "Gli ultimi giorni di Pompeo". liberamente tratto dall'omonima opera di Andrea Pazienza. Nel 1987, ad un anno dalla morte, Andrea Pazienza pubblica "Gli ultimi giorni di Pompeo", un fumetto che, però, non si può "delittuosamente" ridurre a questa definizione. Il Pompeo di Paz non è solo la storia di un artista che si confronta con il suo devastato e frenetico quotidiano, che si ribella e che si arrende molteplici volte, che urla il suo disagio ed il suo “non appartenere” al mondo circostante. E non è nemmeno unicamente un testamento ideologico o una sorta di premonizione dell’autore che piano piano stava scivolando senza scampo nell’abisso dell’eroina, in cui sarebbe sprofondato definitivamente un anno più tardi, come era già accaduto ad alcuni dei suoi compagni di avventura (Stefano Tamburini su tutti). 26/11/2010 9.36