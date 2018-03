Biblioteca dell'infanzia, apre nuova sede a L'Aquila

CULTURA. L'AQUILA. Sarà inaugurata, mercoledì, 1 dicembre 2010, ore 11,30, la nuova sede della Biblioteca dell’Infanzia della Regione Abruzzo, in via Salaria Antica Est, 27. Nei 20 anni di attività (la Biblioteca è nata nell’Ottobre 1990 per volontà di Antonello Sipari, istruttore socio culturale dell’allora Centro di Servizi Culturali de L’Aquila) la Biblioteca ha assunto la funzione trainante nell’immenso “universo dell’infanzia” circondandosi di operatori del settore altamente qualificati (giornalisti, scrittori, illustratori, attori etc.). Il sisma del 2009 ha frenato enormemente questo progresso progettuale ma non ha posto la parola “Fine” a questa importante esperienza. Madrina della Biblioteca sarà la principessa Wijdan Al-Hashemi, ambasciatore del Regno Hashemita di Giordania a Roma. Accompagneranno lo svolgimento dell’inaugurazione un quartetto d’archi dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e gli attori de L’Uovo teatro stabile d’innovazione Alessandro Sevi e Alessandra Pavoni. 26/11/2010 9.32