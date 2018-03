Concorso per istruttore direttivo tecnico al Comune di Moscufo

CONCORSI. MOSCUFO. Al via, a Moscufo, il concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico cat. D, a tempo pieno e indeterminato. La selezione è riservata ai laureati in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Pianificazione territoriale, Urbanistica e ambientale, Architettura o equipollenti secondo il vecchio ordinamento o con laurea specialistica. Lo annuncia il sindaco, Alberico Ambrosini, spiegando che il bando di concorso è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (sezione concorsi n. 68 del 27 agosto 2010) e sul sito internet del comune di Moscufo (www.comunedimoscufo.it). Le domande per la partecipazione dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R entro l'11 ottobre prossimo. 03/09/2010 10.30