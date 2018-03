La Galleria ArtiBus espone le fotografie di Michele Calvano

LA MOSTRA. VASTO. Secondo appuntamento per la stagione autunno-inverno della Galleria ArtiBus di Vasto (CH), con la mostra fotografica di Michele Calvano intitolata Paesaggi dell’anima. Caratterizzata da una costante attenzione per i luoghi del cuore e dello spirito, la ricerca dell’artista sfiora una tappa importante con questa esposizione intima che si apre allo sguardo degli osservatori con umiltà e fierezza profondamente connesse. Ebbri di colore e accesi da una poesia fatta di sfumature eloquenti, gli scatti di Calvano raccontano il rapporto di simbiosi con la propria terra, amata come una parte di sé e catturata nella bellezza dell’oggi per poter essere tramandata anche attraverso gli indistinti tratti del domani. La mostra di fotografia si terrà dal 27 novembre (inaugurazione alle ore 18.30) al 23 dicembre 2010 presso il Laboratorio ArtiBus, Via Messina n. 2, Vasto - apertura: dal lunedì al venerdì ore17-20. Direzione artistica a cura di Bruno Scafetta e Daniela Madonna. 25/11/2010 14.49