Chiusura tratta Teramo-Cartecchio-Val Vomano Roseto

VIABILITA'. TERAMO. La Strada dei Parchi comunica che a causa di lavori di manutenzione e salvo imprevisti, sarà chiusa al traffico la tratta compresa tra lo svincolo di Teramo/Cartecchio e lo svincolo di Val Vomano/Roseto in direzione L’Aquila/Roma/A25 dalle ore 22,00 dei giorni 29 e 30 novembre p.v. alle ore 06,00 dei giorni successivi. Conseguentemente nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti dalla SS80/Giulianova e diretti verso L’aquila/Roma/A25 viene disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Teramo/Cartecchio, mentre per entrare in autostrada A24 si consiglia di utilizzare lo svincolo di Val Vomano/Roseto. Informazioni su Televideo Rai, sui notiziari CCISS ed Isoradio o chiamando il call-center al numero 840042121. 25/11/2010 14.45