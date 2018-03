Tentata estorsione, foggiano condannato e riarrestato dopo 11 anni

CRONACA. SILVI MARINA. Dopo 11 anni di attesa e' arrivata la condanna a 3 anni e 6 mesi per tentata estorsione. Domenico Castellabate di 53 anni originario di Foggia ma residente a Silvi Martina (Teramo) ieri mattina e' stato arrestato dai carabinieri di Silvi su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo. L'uomo nel maggio dell'anno 1999, ad Alba Adriatica (Teramo), aveva tentata di estorcere denaro ai danni di un commerciante albense. Per questo venne arrestato in flagranza dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica per poi essere rimesso in liberta' in attesa di un giudizio. Ora e' arrivata la condanna definitiva: dovra' scontare la pena nel carcere di Teramo. 03/09/2010 9.55