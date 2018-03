Bomba carta esplode in distributore carburanti a Moscufo

MOSCUFO. Una bomba carta e' esplosa nella notte in un distributore di carburante situato lungo la strada 151, nel territorio di Moscufo. L'esplosione ha provocato danni alle colonnine del carburante, all'insegna e alla tettoia. Non si sono sviluppate fiamme ma solo molto fumo. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, che si stanno occupando delle indagini. I pomperi hanno verificato che l'esplosione non ha provocato fuoriuscite di carburante. 25/11/2010 10.53