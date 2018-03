L’Ipsia "Di Marzio" premia gli studenti più meritevoli

SCUOLA. PESCARA. Venerdì 26 novembre, alle ore 11, presso l’Aula Magna dell’Istituto professionale per l’Industria e l’Artigianato “Dino Ugo Di Marzio”, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei nove studenti più meritevoli tra coloro che hanno conseguito il diploma di maturità al termine dell’ anno scolastico 2009/2010. Il premio in denaro, pari a 900 euro, verrà suddiviso tra gli alunni che si sono distinti per il miglior rendimento. Dal 2007 l’Istituto, diretto dal preside Carlo Frasari, promuove questa iniziativa utilizzando le risorse della scuola con l’obiettivo di valorizzare i giovani che hanno ottenuto risultati di eccellenza. Gli alunni saranno premiati dal dirigente scolastico Carlo Frascari, da Massimiliano Nardocci, responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale e da Walter Tosto, titolare dell’azienda omonima con cui l’Ipsia “Di Marzio” ha firmato nel 2007 una convenzione per lo sviluppo di progetti di alternanza scuola-lavoro. Alla manifestazione, organizzata dalla prof. Roberta Degli Eredi, sono stati invitati a partecipare: Guerino Testa, presidente della Provincia di Pescara, Fabrizio Rapposelli, assessore provinciale alla Pubblica Istruzione, Gianni Di Girolamo, odontoiatra Asl Pescara e Antonio Martorella, assessore provinciale alle Politiche del Lavoro. 25/11/2010 9.24