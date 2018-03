Giro d’Italia, l’arrivo a Teramo è in viale Crispi

SPORT. TERAMO. L’arrivo della tappa teramana del Giro d’Italia previsto per il 17 maggio 2011 nella sua 94esima edizione sarà in viale Crispi, all’altezza della scuola elementare Noè Lucidi . Più o meno la stessa zona dove giunse il Giro a Teramo dieci anni fa. La decisione è stata presa questa mattina dallo staff della Rcs Sport la società che organizza il Giro a seguito di diversi sopralluoghi che hanno visto impegnato in città tecnici comunali, gli assessori Guido Campana e Rudy Di Stefano, il consigliere provinciale Luca Corona e il vice presidente della Provincia, Renato Rasicci. Lo staff si è riunito al Parco della Scienza. Prima di giungere alla decisione assunta erano stati effettuati sopralluoghi in Piazza Martiri,Viale Crispi e piazza Garibaldi. I ciclisti arriveranno da Ponte San Ferdinando. Per quel giorno il Comune adotterà la chiusura al traffico di tutta l’area interessata all’arrivo del giro. In piazza Martiri sarà allestito invece il Villaggio Commerciale con relativa animazione e distribuzione di gadget a cura di Radio 105. Soddisfatto per la decisione assunta arriva dall’assessore agli Eventi Guido Campana che assicura per quel giorno una mobilitazione ed un’assistenza totale da parte della nostra città allo staff del Giro D’Italia. Il giorno seguente i ciclisti ripartiranno da Tortoreto Lido. 24/11/2010 17.06