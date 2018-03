Marsicollezionando 2010, papa Celestino V tra francobolli ed annulli

MOSTRA. AVEZZANO. Sabato 27 novembre 2010 con inizio alle ore 17.00, presso l’auditorium dell’Agenzia per la Promozione Culturale della Regione Abruzzo ad Avezzano in via Cavalieri di Vittorio Veneto 5, si svolgerà Marsicollezionando 2010, che ogni anno ripropone un pezzo della terra marsicana, tramite, francobolli, documenti postali, ecc. L’evento, portato avanti dal locale Circolo Numismatico Filatelico Marsicafil, si avvale quest’anno della collaborazione con il circolo culturale aquilano Spazio arte, con il quale ha curato la stampa di una apposita cartolina ricordo, per commemorare la figura di Papa Celestino V, in occasione dell’appena concluso anno giubilare celestiniano. Per l’occasione, oltre le autorità locali, e rappresentanti del mondo filatelico, interverrà la professoressa Stefania Di Carlo, autrice assieme al professor Ilio Di Iorio del libro La vita C, il quale richiama attenti studi sull’omonimo scritto, che è la prima biografia del Papa abruzzese-molisano, scritta da due suoi discepoli: Tommaso da Sulmona ed il “marsicano” Bartolomeo da Trasacco. Saranno presenti anche Poste Italiane, che utilizzeranno un apposito annullo speciale figurato. La partecipazione è libera ed aperta a tutti. 24/11/2010 8.38