Furti in Val Peligna, svaligiata anche la casa del sindaco Corfinio

CRONACA. CORFINIO. Furti a raffica. ieri sera, tra la Valle Peligna e la Valle Subequana. Tra le case visitate dai ladri anche quella del sindaco di Corfinio Massimo Colangelo, dove i malviventi sono riusciti a portare via gioielli e preziosi per un valore di 5 mila euro. Ma non è stata l'unica incursione: i ladri hanno tentato di mettere in atto la stessa azione in una villetta attigua a quella del primo cittadino ma sono stati messi in fuga dal proprietario che era dentro casa. Le indagini dei Carabinieri sono ancora in corso e riguardano non solo Corfinio ma anche Castel di Ieri dove la stessa banda, gli indizi sono analoghi, ha messo a segno un altro colpo portando via dalla casa oggetti in oro e preziosi, in questo caso, mentre i proprietari erano in casa e stavano cenando tranquillamente con amici. 23/11/2010 17.19