Aspettando il Natale, Moscufo ospita gli zampognari

MANIFESTAZIONE. MOSCUFO. Aspettando il Natale, per il secondo anno consecutivo, Moscufo ospita il raduno regionale degli zampognari d'Abruzzo. L'evento è organizzato dal Comune di Moscufo in collaborazione con il Comitato Feste, con la Pro-Loco di Moscufo e con L'Accademia dei Transumanti degli Abruzzi. Programma: 9:30 arrivo ed accoglienza dei musicisti, 10:00 incontro dibattito su progetti e crescita del rinato movimento zampognaro in Abruzzo, 11:00 Musica in libertà, 12:00 Il costume del pastore-contadino abruzzese a cura del prof Stoppa (direttore C.A.T.A.) e concerto dei Cantantico (musicanti cantastorie degli Abruzz...i). 16:30 Musica zampognara in libertà per le vie del centro storico 19:30 Concerto degli zampognari con la partecipazione di Soffi d'abruzzo, Banda di zampogne, Pifferi e Tamburi... Abruzzo Ethonoensamble dell'orchestra Popolare Abruzzese diretta dal maestro Mario Canci. Nel pomeriggio polenta in piazza, panini, degustazione olio nuovo e poi vino e castagne. 23/11/2010 16.49