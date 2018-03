Convegno di Diritto Penitenziario il 26 e 27 novembre a Vasto

IL CONVEGNO. VASTO. Venerdì 26 e sabato 27 novembre 2010 si svolgerà presso l’Aula Magna del Tribunale di Vasto, con inizio alle ore 15.00 del 26 novembre, un importante convegno dal titolo "Il Diritto penitenziario oggi: quale alternativa al carcere" promosso dall'Ordine degli Avvocati di Vasto in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale di Vasto. Il convegno, patrocinato dalla Provincia di Chieti, dal Comune di Vasto nonché dall’Università del Molise e dall’Associazione Nazionale dei Dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria, ha quale finalità quella di affrontare il tema del trattamento penitenziario e del reinserimento dei detenuti, alla luce degli attuali orientamenti legislativi, delle norme e dei possibili percorsi al riguardo. Il convegno intende, altresì, fornire a tutti i protagonisti dell’universo penale, così come anche alla collettività, un patrimonio di idee, di strumenti e di esperienze per un reingresso positivo dei detenuti nella società come previsto dalla Carta costituzionale. 23/11/2010 16.44