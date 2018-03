Urban center esperienze a confronto a Pescara

L'INCONTRO. PESCARA. Il 25 novembre si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara il seminario "Urban Center. Esperienze a confronto". I lavori saranno aperti dal sindaco Luigi Arbore Mascia e saranno articolati in due sessioni che vedranno la partecipazione dell'assessore all'Urbanistica Marcello Antonelli, dell'assessore ai Lavori Pubblici Alfredo D'Ercole, del direttore Generale della Provincia di Pescara Fabrizio Bernardini, dei responsabili degli Urban Center di Bologna e Napoli, degli esperti dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, del presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Pescara, di docenti della Facoltà di architettura dell'Università d'Annunzio. La prima sessione presenterà le principali esperienze di Urban Center in Italia, sullo sfondo delle pratiche europee. La seconda sessione si svolgerà in forma di dibattito aperto tra amministratori, docenti, esperti e referenti dell'Ordine ed affronterà i temi della comunicazione sociale e della partecipazione dei cittadini alle trasformazioni urbane, nell'ottica di un networking nazionale ed internazionale. 23/11/2010 16.33