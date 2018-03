Calendario 'Nuovi occhi', l'iniziativa per l'acquisto di una nuova sede per non vedenti

SOLIDARIETA'. L'AQUILA. Sono in distribuzione i calendari "Nuovi Occhi" (per info Americo Montanaro348-0159686): il ricavato verrà devoluto interamente all'acquisto di una nuova sede U.IC.I. a l’Aquila. Il calendario Nuovi Occhi è sato ideato e realizzato dal fotografo di Miss Italia Abruzzo Antonio Oddi. Testimonial Giulia Di Quinzio Miss Eleganza Nazionale e terza classificata al concorso di Miss Italia 2010. Il progetto “Nuovi Occhi” a come obiettivo quello di accostare la bellezza ad una realtà tangibile come quella dei ciechi e degli ipovedenti italiani accendendo un faro sulle molteplici problematiche che affrontano queste persone spesso causate,oltre che dal loro handicap visivo,anche alla carenza di strutture attrezzate al riguardo. Si ringrazia oltre al fotografo e alla Testimonial anche l’attore Corrado Oddi che ha curato la regia del progetto Giuseppe Bianchi Angel Style Luigi Colangelo Gabriele Zarroli, la Regione Abruzzo e la Provincia dell’Aquila . Tutti coloro che acquisteranno il calendario, contribuiranno in maniera determinante alla ripresa delle attività e dei servizi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus della città dell’Aquila. 23/11/2010 9.54