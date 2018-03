Basket. La Tercas Teramo esonera il mister Capobianco

SPORT. TERAMO. La BancaTercas Teramo ha esonerato Andrea Capobianco. La decisione è stata adottata dal presidente, Carlo Antonetti, assieme ai vertici della società biancorossa, ultima in classifica con nessun punto. Non è stato reso noto il none del successore. Il tecnico molisano 'paga' così le sei sconfitte consecutive in questo avvio di campionato, l'ultima delle quali a Treviso, sabato scorso (90-71). L'esonero di Capobianco arriva all'inizio della settimana che porta all'incontro casalingo con i campioni d'Italia della Montepaschi Siena e soprattutto alla vigilia di nuovi acquisti. Sicuramente in casacca biancorossa arriverà un giocatore americano: si parla della guardia Joe Crawford, 24 anni, 1.96, ex Kentucky, l'anno scorso in Cina e quest'anno in preseason con i Sacramento Kings. 22/11/2010 19.07