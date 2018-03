Atto vandalico a scuola a Fossacesia

CRONACA. FOSSACESIA. Un nuovo atto vandalico è stato messo a segno ai danni di un edificio scolastico del Comune di Fossacesia. Nel mirino dei vandali stavolta è finito il plesso della scuola media in viale San Giovanni in Venere. Nella notte tra sabato e domenica scorsi ignoti si sono introdotti nell’edificio manomettendo i registri scolastici, imbrattando i muri con scritte e simboli nazisti, come alcune svastiche, e sporcando i pavimenti. L’atto è stato scoperto ieri mattina, domenica, grazie al ritrovamento di alcuni registri di classe non lontano dall’edificio. La Protezione civile ha aiutato l’amministrazione comunale ha ripulire la scuola, che questa mattina è stata regolarmente aperta. «Ci dispiace perché sono atti vandalici che non rendono onore a nessuno», commenta il sindaco Fausto Stante, «la convinzione è che si tratti di ragazzi che, così facendo, fanno male prima di tutto a se stessi, oltre che alle famiglie che dovranno farsi carico dei danni». 22/11/2010 18.20