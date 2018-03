Arrivano a L’Aquila i grandi della comunicazione

COMUNICAZIONE. L'AQUILA. Il “C8, Summit sui mestieri del Comunicare”, è stato lanciato e organizzato da One Group nell’ambito del Salone dello Studente dell’Università dell’Aquila. Si terrà il 25 novembre 2010 alle ore 9,30 presso l’Auditorium della Guardia di Finanza, a Coppito. Protagonisti dell’incontro le più prestigiose firme del panorama comunicativo internazionale: Armando Testa, Leo Burnett, Young & Rubicam, McCann Erickson, Accademia della Comunicazione e Unicom. Sveleranno saperi e saper fare. Testimonianze di grande valore formativo raccontate da chi fa scuola con le grandi campagne pubblicitarie fin dai tempi di Carosello. «Con entusiamo e generosità hanno accolto il nostro invito - dice Francesca Pompa, Presidente One Group - ad offrire ai giovani abruzzesi un viaggio all’interno delle professioni e delle attività che ruotano intorno al mondo della comunicazione. Un universo di forte attrattiva, tanto citato quanto poco esplorato». Il C8 sarà un’occasione per tutti gli studenti dell’Ateneo Aquilano, ma anche per tutti coloro che sono interessati al mondo della comunicazione, per ascoltare esperienze che aiutano ad orientarsi nelle scelte lavorative future, per aggiornarsi e carpire i segreti del mestiere. Un contributo per seminare fiducia nel futuro e stimolare lo sviluppo delle proprie capacità. 22/11/2010 17.30