Rapina in banca a Montesilvano, bottino 10mila euro

CRONACA. MONTESILVANO. Una rapina è stata compiuta in mattinata in una filiale della Carichieti a Montesilvano da un uomo che, armato di taglierino, si è fatto consegnare 10mila euro ed è fuggito subito dopo. In particolare il rapinatore, col volto coperto da una maschera in lattice, è entrato nell'istituto, dove oltre al personale erano presenti un paio di clienti, ed ha minacciato i dipendenti facendosi consegnare circa 10mila euro. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Montesilvano, che hanno predisposto una serie di posti di blocco e stanno visionando i filmati delle telecamere a circuito chiuso. 22/11/2010 13.22