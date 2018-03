Montesilvano, sequestrati veicoli per falsi contrassegni assicurativi

CRONACA. MONTESILVANO. A seguito di controlli effettuati dal personale di Comando di Polizia Municipale, in merito all'accertamento sulla contraffazione di contrassegni assicurativi dei veicoli, in questi giorni sono stati controllati numerosi mezzi, due dei quali esponevano contrassegni assicurativi con scadenza valida, ma di sospetta provenienza. A seguito degli accertamenti di rito risultavano effettivamente falsi sia il contrassegno che il certificato, come falso è risultato anche per uno di essi il bollino di revisione apposto sulla carta di circolazione, pertanto si è proceduto alla rimozione e sequestro dei relativi veicoli ed alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Controlli di questo tipo, annuncia il comandante Antonella Marsiglia, continueranno anche nei prossimi giorni. 19/11/2010 9.32