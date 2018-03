Giovedì Paolo Ferrero a Teramo

POLITICA. TERAMO. Giovedì 18 novembre alle ore 17.30, presso la sede di Teramo del Partito della Rifondazione Comunista, in via Cittadella, 11, il segretario nazionale Paolo Ferrero presenterà il suo libro “Quel che il futuro dirà di noi - Idee per uscire dal capitalismo in crisi e dalla seconda Repubblica”. Il dibattito verterà sulla «profonda crisi economica, climatica, ambientale e sociale che attraversa il pianeta, e su quanto la sinistra comunista possa dire e proporre nel merito». 17/11/2010 16.44