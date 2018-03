Immigrati: 13 extracomunitari fermati nel chietino

CRONACA. LANCIANO. 13 cittadini extracomunitari, 7 iraniani e 6 iracheni, sono stati fermati questa mattina dagli agenti del commissariato di Lanciano e dai carabinieri della compagnia di Ortona lungo la Statale Pedemontana, nel territorio del Comune di Fossacesia. Sono tutti privi del permesso di soggiorno e nei loro confronti e' scattata la denuncia per violazione delle norme del "pacchetto sicurezza". Le indagini sono in corso per tentare di identificare chi abbia favorito il loro ingresso in Italia. 17/11/2010 16.09