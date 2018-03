Il credito in tempo di crisi: a Francavilla esperti a convegno

ECONOMIA. FRANCAVILLA. Banche e confidi alleati per aiutare l'artigianato e le piccole imprese a rilanciare l'economia. E' l'argomento della tavola rotonda organizzata per dopodomani, 18 novembre, dal gruppo bancario "Ubi, Banca Popolare di Ancona" e Fidimpresa Abruzzo, il confidi del sistema Cna. All'appuntamento, in programma allo “Sporting Hotel Villa Maria” di Francavilla al Mare, prenderanno parte esperti del mondo economico e produttivo regionale. Secondo un’analisi recente del centro studi della Cna Abruzzo, nel primo trimestre del 2010 sono stati registrati timidi segnali di ripresa nell’erogazione del credito alle imprese: è infatti cresciuto di 60 milioni di euro, a fronte di una diminuzione (nello stesso periodo dell’anno precedente) di 110. Secondo la stessa analisi, a sostenere la ripresa sono state quasi esclusivamente le banche più piccole, con 159 milioni su un totale di 231 erogati in più, complessivamente, rispetto alla stessa data del 2009. 16/11/2010 12.40