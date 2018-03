Capitano Minervino nuovo vice comandante della capitaneria di porto di Pescara

CRONACA. PESCARA. Domenica scorsa il capitano di Fregata Salvatore Minervino ha assunto l’incarico di Comandante in II della Capitaneria di Porto di Pescara. Il Comandante coniugato con due figli, laureato in scienze politiche indirizzo Politiche internazionali è nella sede della Direzione Marittima pescarese dal settembre del 2008, ove ricopriva l’incarico di Capo Reparto Tecnico – Amministrativo. Il nuovo vice comandante si avvicenda al Capitano di Vascello Donato De Carolis che ha lasciato Pescara per assumere altro importante incarico presso lo Stato Maggiore della Marina. 16/11/2010 12.39