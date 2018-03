Bonus famiglie a Montesilvano

CRONACA. MONTESILVANO. L’assessore alle Finanze Emidio Di Felice ha predisposto, in accordo con l’intera amministrazione comunale, uno stanziamento di fondi a sostegno delle famiglie monoreddito. Il bando (pubblicato anche sul sito internet del Comune) prevede un’erogazione per quei componenti del nucleo famigliare che, per cause non dipendenti dalla loro volontà, dopo la data del primo gennaio 2010 e fino a quella di scadenza prevista per il 26 novembre 2010, sono stati licenziati o interessati da procedure di mobilità, o posti in cassa integrazione guadagni, ovvero che hanno fruito di eventuali altri ammortizzatori sociali subendo una decurtazione del reddito. Il beneficio consiste nel sostegno al reddito di nuclei famigliari attraverso un sostegno una tantum di 300 euro 15/11/2010 16.54