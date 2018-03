Assostampa Abruzzo, proclamati gli eletti

GIORNALISTI.ABRUZZO. Con le elezioni tenutesi sabato e domenica scorsi l'Associazione Stampa Abruzzese ha rinnovato i suoi componenti. In particolare, stando a quanto certificato dal presidente della Commissione elettorale, Angelo De Nicola, il consiglio direttivo dei professionali risulta cosi' composto: Petrarca Lodovico, Farias Franco, Patricelli Marco, Dascoli Stefano, Formisani Antonella, De Frenza Antonio. Per i collaboratori sono stati eletti Fioriti Donato, De Novellis Candida, D'Aquino Vincenzo. Al collegio sindaci revisori dei conti, lista professionale, sono stati eletti Mingardi Roberto e Mori Andrea mentre per i collaboratori Aceto Riccardo. Per i professionali al collegio dei probiviri risultano eletti Di Marco Giuseppa e Rosa Motta Antonino, per i collaboratori Cavuta Giacomo. 15/11/2010 16.25