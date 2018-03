Soccorso alpino recupera escursionista in difficoltà

CRONACA. TERAMO. Intervento ieri del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (Cnsas) di Teramo per soccorrere un escursionista in difficoltà nella zona dei Prati di Tivo. L'uomo, 55enne di Roseto degli Abruzzi, era partito in mattinata per una lunga escursione verso Colle Pelato, a 1.614 metri di quota, quando nel pomeriggio ha accusato dolori alle gambe che gli impedivano di proseguire. I compagni alle 14.40 hanno chiamato il Cnsas che ha inviato due tecnici di soccorso, intervenuti da terra, e l'elicottero del 118 dell'Aquila, con a bordo equipe medica e tecnico di elisoccorso. L'elicottero ha raggiunto subito il gruppo, il tecnico di elisoccorso è stato calato con il verricello, ha imbragato l'infortunato ed entrambi sono stati recuperati. L'escursionista è stato quindi portato ai Prati di Tivo, dove il gruppo aveva lasciato l'auto. 15/11/2010 10.10