Avezzano. Scovati 5 lavoratori in nero in un disco pub senza licenza

CRONACA. AVEZZANO. Nell’ultimo week-end militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano hanno effettuato un controllo nei confronti di un noto disco pub, a Scurcola Marsicana frazione Cappelle dei Marsi rilevando la totale mancanza della licenza di esercizio, della licenza di vendita alcolici, dell’autorizzazione S.I.A.E. per un complesso musicale nonche’ rilevato nr. 5 lavoratori in nero e violazioni di carattere amministrativo fiscale. Il gestore del locale sara’ segnalato per inosservanze alla legislazione sul lavoro e per il mancato possesso delle autorizzazioni di P.S. e comunali previste per lo svolgimento di manifestazioni di intrattenimento e di pubblici spettacoli. Per le gravi violazioni riscontrate e’ prevista anche la chiusura del locale. 15/11/2010 10.08