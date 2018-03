Ecofestival 2011 sabato pomeriggio a Pescara

CRONACA. PESCARA. ‘Ecofestival 2011’ è una iniziativa prevista per sabato 13 novembre, a partire dalle 18, prima con un talk show e poi con momenti di animazione ed eventi, «per imparare che la politica ecosostenibile può essere anche occasione di aggregazione e divertimento», ha spiegato l’assessore alla Mobilità Berardino Fiorilli. E' prevista presso la Sala Tosti dell’ex Aurum una Tavola Rotonda-Talk Show ‘Dal verde della pineta all’azzurro del mare-Vivere in modo sostenibile Pescara’, al quale prenderanno Giovanni Damiani, della Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, Gianfranco Pirone, del Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università degli Studi de L’Aquila, Cristina Ingarao, ricercatrice del Mario Negri, Roberto Core Presidente di Pescara Parcheggi, Attiva Spa, Laura Antosa, dell’Ordine degli Architetti di Pescara e Marcello Somma, manager di Fater che parlerà del progetto piste ciclabili promosso per Provincia e Comune. Alle 19.30 nei locali al piano terra, ala nord dell’Aurum, ci sarà il momento ludico con lo Swapping party, dove ognuno potrà portare quegli oggetti personali che non usa più per barattarli con altro, l’aperitivo a chilometro zero, la musica live del gruppo pescarese Benka Records Live con Michelangelo Del Conte e Giulio Corda (ex Giulio Dorme), e dj set”. 13/11/2010 10.55