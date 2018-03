Assistenza ai malati oncologici, il libro da record per sostenere l'iniziativa

SOLIDARIETA'. ROSETO DEGLI ABRUZZI. E' partita da meno di un mese la vendita del libro “TIME OUT - Basket, Musica, Cinema - Memorie di un coach delle minors, 1978-2009.”, pubblicato da Carsa Edizioni ma l'impresa da raggiungere è stata quasi completata, in tempi record. Il libro è stato scritto da Gabriele Di Bonaventura, coach di pallacanestro già allenatore a Campli, Giulianova, Silvi, Pescara, Chieti e Roseto, dove nel 1996 - sotto la presidenza di Giovanni Giunco - vinse il campionato di Serie C1. Il libro viene venduto al prezzo di 10 (dieci) euro ed il ricavato sarà totalmente devoluto a “L’Aquila per la Vita” (www.sctf.it), onlus che lotta contro il cancro occupandosi di assistenza domiciliare a malati oncologici. L’obiettivo è vendere 1.000 copie (ne sono state già vendute oltre 700) e – con il ricavato – potenziare la struttura di L’Aquila per la Vita con l’ingaggio di un fisioterapista, che aiuterà i malati di cancro durante le visite domiciliari. Chi volesse comprare il libro può scrivere a luca@roseto.com, oppure contattare Gabri Di Bonaventura o ancora i componenti di L’Aquila per la Vita. Il libro si può acquistare anche a Roseto degli Abruzzi – presso il ristorante “La Cantina di Epicuro” e presso il ristorante pizzeria “Hercules”.02/09/2010 10.08