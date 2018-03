Lesioni e rapine, tre arresti a Martinsicuro

CRONACA. MARTINSICURO. Tre giovani di Martinsicuro sono stati arrestati dai carabinieri per lesioni e rapina nei confronti di un venditore ambulante del Bangladesh al quale avevano portato via 850 euro. La rapina fu compiuta ai primi di ottobre. I tre sono: Maurizio Fasano, 26 anni, Fabio Battinelli (19) e Antonino Amaddio (29). L'ambulante, un 26enne residente ad Ascoli Piceno, si stava rifornendo a un distributore automatico dei sigarette quando fu affrontato alle spalle da tre sconosciuti che dapprima lo minacciarono, poi presero a picchiarlo con calci e pugni, fino a farsi consegnare il denaro che aveva in tasca, frutto della giornata di lavoro trascorsa come venditore di fiori nei locali. I tre fuggirono dopo aver lasciato a terra, ferito, l'ambulante, che fece ricorso alle cure dei medici per una serie di contusioni. 12/11/2010 14.19