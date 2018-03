Nazionale Under 21 martedì gioca a Pescara

SPORT. PESCARA. La Nazionale Under 21 giocherà contro il Galles martedì prossimo, 7 settembre, allo Stadio Cornacchia. «Ancora oggi – ha commentato il Coordinatore tecnico dell'Under21 ieri a Pescara– il calcio italiano continua a essere ‘diverso’, basato più sull’individualismo del singolo calciatore e meno sul concetto di squadra, sull’armonia, e tra l’altro lo stesso calcio sta diventando una sorta di forma di ‘rivendicazione sociale’ in cui bisogna vincere a tutti i costi per essere pari agli altri». L’incontro con il sindaco Mascia si è concluso con la consegna a Sacchi e Gravina della spilla con il logo della città di Pescara.