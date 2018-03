Partono i lavori per messa in sicurezza scarpata Montereale

CRONACA. MONTEREALE. Il Presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, Commissario Delegato per la ricostruzione, ha firmato il provvedimento che autorizza l’Amministrazione Provinciale di L’Aquila ad eseguire i lavori necessari per la messa in sicurezza della scarpata che sovrasta l’edificio che ospita la scuola elementare e materna di Cesaproba per un importo onnicomprensivo di 98.348,25 euro. Tale fattore di rischio, di fatto, è stata la causa che ha indotto la Struttura commissariale, che attualmente guida il Comune di Montereale, a dichiarare l’edificio non agibile per lo svolgimento delle normali attività scolastiche degli alunni del posto che lo frequentano. Le strutture di sostegno, dell’edificio scolastico e della limitrofa piazza delle scuole, sono stati, nel corso di questi ultimi anni, oggetto di interventi di consolidamento da parte del Genio Civile e della Protezione Civile della Regione Abruzzo. L’edificio scolastico nell’anno 2004 fu inserito, dall’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Abruzzo, nel 1° Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziato dal Ministero delle Infrastrutture tramite i fondi messi a disposizione dalla Legge 289/2002 (finanziaria). 10/11/10 17.12