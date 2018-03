Psi, Lorenzo Esposito nuovo segretario di Federazione

POLITICA. PESCARA. Presieduto dal segretario regionale Massimo Carugno si è celebrato ieri il Congresso Provinciale di Pescara. Dopo un ampio dibattito nel quale sono stati messi a fuoco i problemi della provincia di Pescara ed in special modo quelli metropolitani e nel quale sono state tracciate le linee strategiche ed organizzative per il rilancio del P.S.I. a Pescara, si è proceduto al rinnovo delle cariche. Lorenzo Esposito è stato eletto Segretario Provinciale. Del direttivo tra gli altri fanno parte Vittorio Morganti che ha l'incarico di segretario della sezione territoriale Pescara-Montesilvano-Spoltore, Carlo Lizza, Franco Giansante, Fausto Bruno e Marco Castellucci. Entro dicembre il direttivo verrà allargato a nuove figure previa verifica da parte del nuovo segretario. Al segretario uscente Fausto Bruno sono stati rivolti i calorosi ringraziamenti dell'assemblea per il lavoro svolto. 10/11/2010 10.56