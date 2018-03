Comitato di indirizzo Fondazione PescarAbruzzo, 11 nomi per un posto

CRONACA. PESCARA. Sono undici le candidature pervenute al Comune per la designazione del rappresentante del Comune nel Comitato di Indirizzo della Fondazione PescarAbruzzo, i cui termini di presentazione sono scaduti lo scorso 3 novembre. «Nei prossimi giorni provvederemo a valutate le proposte e procederemo con la nomina», ha annunciato il sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia. Ai membri del Comitato è previsto, oltre al rimborso delle spese in forma forfettaria, anche un’indennità di carica, costituita da medaglie di presenza con la partecipazione alle riunioni dell’Organo. Undici le candidature giunte in Comune: l’architetto Gaetano Colleluori, Bruno Olivieri, il consigliere comunale Michele Di Marco, Gabriele Mariani, Gianluca Monaco, l’ex sindaco di Pescara Carlo Pace, Francesco Anglani, Ernesto Petricca, Marina Giordani, Fabio Michele Giordano e Annamaria Durante, responsabile del Ceis.10/11/2010 8.51