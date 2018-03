Filovia, oggi nuovo incontro cittadini e Gtm

CRONACA. PESCARA. Si terrà oggi, mercoledì 10 novembre, un nuovo momento di confronto sul tema della filovia nel corso dell’Assemblea popolare convocata alle 16.30 per offrire alla cittadinanza una nuova occasione di approfondimento di un progetto strategico fondamentale per il nostro territorio. I cittadini, ancora una volta, potranno affrontare la tematica con il presidente della Gtm Michele Russo, con l’amministrazione comunale e con i tecnici che forniranno «ogni spiegazione utile per portare avanti un’iniziativa tesa a garantire lo sviluppo della mobilità pubblica di massa». «I cittadini – ha ricordato Tarantelli – ci hanno sollecitato il momento di confronto che abbiamo accolto per consentire a tutti di essere a conoscenza di un progetto lungamente studiato, valutato, un progetto che ci ha consentito di accedere ai primi fondi Cipe per finanziare quel cantiere con un unico obiettivo: realizzare una mobilità pubblica realmente valida e alternativa a quella privata attraverso la realizzazione di un mezzo di trasporto di massa veloce, efficace, capace di collegare Pescara a Montesilvano in appena dieci minuti, incentivando gli utenti all’uso dei parcheggi di scambio già previsti nei punti di snodo del territorio, come a ridosso della zona del Palacongressi». 10/11/2010 8.51