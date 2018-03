Gratta e vince in un bar del teramano 1 mln e 740 mila euro

CRONACA. ROSETO. Ai primi di settembre un ignoto scommettitore aveva acquistato un gratta e vinci del concorso "Turista per sempre" presso il bar "Di Gregorio" a Roseto degli Abruzzi. Ora, ai titolari e' giunta la comunicazione che quel tagliando venduto nel loro esercizio, conteneva la maxi vincita che ha fruttato al fortunato ignoto possessore del biglietto magico ben un milione 740mila euro. Lo scommettitore ha trovato, infatti, sotto la patina due volte la scritta "Turista per sempre" e cosi' ha vinto: 200mila euro subito, 6mila al mese per 20 anni e 100mila di bonus finale. 10/11/2010 7.50