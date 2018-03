Con l'auto in un dirupo, madre e figli feriti nel teramano

CRONACA. CONTROGUERRA. Una donna di 46 anni si trova ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Sant'Omero dopo essere uscita di strada con la sua auto sulla quale viaggiavano i due figli minorenni rimasti entrambi feriti. L'incidente si e' verificato stamane a Controguerra, in via Mattonelle, una strada stretta e scoscesa che dal centro cittadino porta sulla Provinciale 1 del Tronto. La donna, che era alla guida della Fiat Uno, per cause in corso di accertamento ha perso in controllo del veicolo uscendo di strada finendo in dirupo. Con lei viaggiavano i due figli , di 16 e 13 anni che hanno riportato ferite giudicate guaribili rispettivamente in 30 e 15 giorni. Alla donna i medici hanno dovuto asportare la milza e parte del rene. I carabinieri della compagnia di Alba Adriatica hanno posto sotto sequestro la Fiat Uno. 10/11/2010 7.51